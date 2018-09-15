Роман Зобнин: "Спартак" теперь играет совершенно по-другому. Пилипчук мало поможет "Ахмату"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перед матчем седьмого тура РПЛ с "Ахматом" рассказал о факторе Романа Пилипчука.

- В прошлом сезоне проиграли "Ахмату" 1:3. Это дополнительная мотивация?

- Не говорил бы так. Игра с "Зенит", как и с "Ахматом", за три очка. Знаю, что к ним пришёл новый старый тренер. Может, будут какие-то изменения.

- Пилипчук теперь в штабе "Ахмата". Это поможет команде?

- Мы играем сейчас совершенно по-другому. Он мало что может сказать главному тренеру. Хотя, может, проанализирует.

- Как тяжело возвращаться из сборной?

- Я привык играть в таком ритме. Я не жалуюсь. Получаю удовольствие, кайф. Лучше играть столько, чем получить травму и пропустить столько, сколько я пропустил.

- В приподнятом настроении?

- Я в хорошем настроении всегда.

- Сколько поздравляли с финтом Зидана?

- Много. Я не все смотрел, но в Инстаграме много отмечали. Брат гордится финтом, написал эсэмэску, что пересматривает до сих пор. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)