Роман Зобнин: "Спартак" не в лучшем положении, команде необходима поддержка трибун!"

"Спартаку" необходима поддержка трибун в матче 13-го тура чемпионата России с "Уралом", заявил на пресс-конференции полузащитник московской команды Роман Зобнин. Встреча пройдет в Москве в воскресенье.

- Могу сказать, что нам хотелось бы, чтобы была поддержка трибун. "Спартак" не в лучшем положении, поэтому поддержка нам необходима. Хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы они пришли на стадион и поддержали нас.

- Как себя психологически чувствует капитан команды Денис Глушаков после обструкции, которую ему устроили фанаты?

- Понятно, что сейчас ему тяжело. Но как он себя чувствует, я не знаю. Я не спрашивал у него об этом.

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" 18 сентября. После ухода с поста главного тренера команды Массимо Карреры футболист вернулся в основу красно-белых. 1 ноября он вывел "Спартак" на поле с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0). Во время игры болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли Глушакова. (Илья Андреев)

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