Роман Зобнин: "Спартак" мог и чемпионом стать, и Кубок выиграть. Сами виноваты"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира. По его словам, красно-белые могли стать чемпионами и виноваты сами.

– В последнем туре "Спартак" потерял прямую путевку в Лигу чемпионов. Как вы это пережили?

– Тяжело... Конечно, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, такое случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок выиграть. Но футбол наказывает.

– Быстро отошли от неудачи?

– Не быстро. Тем более "Динамо" для меня не просто клуб, я там не провел не один год. И было очень тяжело.

– Вы ведь за "Динамо" "Спартаку" проигрывали, теперь вот наоборот.

– Я знаю, и уже жду следующего сезона, чтобы изменить эту статистику. (Филипп ПАПЕНКОВ)