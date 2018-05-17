16:23 | Футбол — РФПЛ

Роман Зобнин: "Спартак" мог и чемпионом стать, и Кубок выиграть. Сами виноваты"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира. По его словам, красно-белые могли стать чемпионами и виноваты сами.

– В последнем туре "Спартак" потерял прямую путевку в Лигу чемпионов. Как вы это пережили?

– Тяжело... Конечно, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, такое случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок выиграть. Но футбол наказывает.

– Быстро отошли от неудачи?

– Не быстро. Тем более "Динамо" для меня не просто клуб, я там не провел не один год. И было очень тяжело.

– Вы ведь за "Динамо" "Спартаку" проигрывали, теперь вот наоборот.

– Я знаю, и уже жду следующего сезона, чтобы изменить эту статистику. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бу-га-га!

ГаньDon тоже просил, чтобы его в мае поздравили с чемпионством, кубком и прямым выходом в ЛЧ. И чё?)))

17:03

bugr1969

Роман , лучше сохрани эту добрую традицию , когда команда с тобой в составе проигрывает , зачем ломать уже сложившееся ))))

16:45

Гантэр

Анжи мог и чемпионом стать , и кубок выиграть . Сами виноваты , надо было в чемпе матчей 20 выиграть.

16:38

Don

Flamenco, как ты?)

16:36

Flamenco

Сказки дома детям расскажи!

16:28

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