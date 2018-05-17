Роман Зобнин: "Спартак" мог и чемпионом стать, и Кубок выиграть. Сами виноваты"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира. По его словам, красно-белые могли стать чемпионами и виноваты сами.
– В последнем туре "Спартак" потерял прямую путевку в Лигу чемпионов. Как вы это пережили?
– Тяжело... Конечно, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, такое случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок выиграть. Но футбол наказывает.
– Быстро отошли от неудачи?
– Не быстро. Тем более "Динамо" для меня не просто клуб, я там не провел не один год. И было очень тяжело.
– Вы ведь за "Динамо" "Спартаку" проигрывали, теперь вот наоборот.
– Я знаю, и уже жду следующего сезона, чтобы изменить эту статистику. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Бу-га-га!
ГаньDon тоже просил, чтобы его в мае поздравили с чемпионством, кубком и прямым выходом в ЛЧ. И чё?)))
17:03
bugr1969
Роман , лучше сохрани эту добрую традицию , когда команда с тобой в составе проигрывает , зачем ломать уже сложившееся ))))
16:45
Гантэр
Анжи мог и чемпионом стать , и кубок выиграть . Сами виноваты , надо было в чемпе матчей 20 выиграть.
16:38
Don
Flamenco, как ты?)
16:36
Flamenco
Сказки дома детям расскажи!
16:28