Роман Зобнин: "С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что вся борьба в чемпионате еще впереди. По его словам, красно-белые могут обыграть любого.

​– Что касается турнирной таблицы, хотелось бы лучше, но сезон еще не закончен, играть половину чемпионата, все поправимо. Все практически восстановились. С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника, с которым будем играть.

Поеду в Краснодар, буду в заявке. В первый раз. В первый раз, как в первый класс. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки, ждали, очень добрые слова говорили в мой адрес.