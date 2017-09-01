Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел футбольный урок для детей московской гимназии №1554 в рамках акции "Футбольный урок – навстречу Чемпионату мира FIFA 2018". В ходе мероприятия дети задавали футболисту вопросы, а потом Роман прокомментировал матч между волонтерами и учениками гимназии. После окончания акции футболист поделился впечатлениями.

– Какие самые интересные вопросы вам задали?

– Их было много, и о футболе, и не только. Мне понравился вопрос о том, как сделать так, чтобы сборная России стала чемпионом мира. Я сказал, что при хорошей поддержке наших болельщиков мы приложим максимум усилий, чтобы пройти как можно дальше.

Ребят также интересовал вопрос, каково быть великим футболистом.



– Не знаю. Я еще им не стал. Наверное, это очень тяжело, – сказал Зобнин.



Также спартаковец поделился воспоминаниями о своих Днях знаний.



– У меня День знаний походил в футбольной школе. Я помню каждое 1 сентября. Всегда этот день был по-своему хорош. Как обычно собиралась линейка, мы дарили цветы учителям. Потом у нас были матчи с тренерским штабом. Для нас это был праздник, нам было очень интересно.

В целом я доволен сегодняшней встречей. Такие мероприятия вообще очень важны, особенно в преддверии чемпионата мира, чтобы народ узнавал, что у нас в стране будет проходить такое масштабное событие. Я знаю, что не только в этой школе проводят подобные уроки и думаю, что ребятам это очень интересно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)