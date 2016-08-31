Роман Зобнин: "Промес проставиться не успел"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" заявил, что Квинси Промес был лучшим игроком чемпионата России и в прошлом сезоне. Также он выразил удовлетворение в связи с тем, что голландец продлил контракт с красно-белыми.

– Как Промес отметил продление контракта?

– Победой. И шикарным голом! А проставиться пока не успел. Разъехались же по сборным сразу. Он вот в Голландию улетел.

– Сильно обрадовались его новому соглашению?

– Естественно. Он же лидер "Спартака". И все в команде были счастливы.

– После отъезда Халка и Мусы многие называют его лучшим футболистом нашего чемпионата.

– Да он был лучшим и при них! Я ведь играл против него за "Динамо". Чрезвычайно сложно. Невероятно быстрый, резкий. (Михаил ГОНЧАРОВ)