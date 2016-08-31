Роман Зобнин: "Промес проставиться не успел"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" заявил, что Квинси Промес был лучшим игроком чемпионата России и в прошлом сезоне. Также он выразил удовлетворение в связи с тем, что голландец продлил контракт с красно-белыми.
– Как Промес отметил продление контракта?
– Победой. И шикарным голом! А проставиться пока не успел. Разъехались же по сборным сразу. Он вот в Голландию улетел.
– Сильно обрадовались его новому соглашению?
– Естественно. Он же лидер "Спартака". И все в команде были счастливы.
– После отъезда Халка и Мусы многие называют его лучшим футболистом нашего чемпионата.
– Да он был лучшим и при них! Я ведь играл против него за "Динамо". Чрезвычайно сложно. Невероятно быстрый, резкий. (Михаил ГОНЧАРОВ)