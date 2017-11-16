Роман Зобнин: "После травмы стал любить футбол еще больше"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии матча 17-го тура против "Краснодара" рассказал о восстановлении после травмы и отметил, что полюбил футбол еще больше.

- Ждал долго момента, чтобы вернуться, полностью тренироваться в общей группе, - цитирует Зобнина официальный сайт "Спартака". - Наконец-то это случилось. Эмоции только положительные. Очень рад, счастлив снова играть в футбол. Все поддерживают, никто не катится, не прыгает, стараются играть аккуратно.

Получив травму, я думал, сколько буду по времени восстанавливаться. Рассчитывал, что буду тренироваться в общей группе после зимней паузы, но получилось раньше. Через работу, труд, через зал, желание я вернулся чуть раньше. Хочу сказать спасибо всем, кто меня терпел. Я люблю работать и всегда просил об этом. Спасибо профессору Мариани, который сделал качественную операцию. Без него не было бы такого быстрого срока восстановления. Спасибо реабилитологам, которые работали со мной в Италии, и Диего и Серхио, всем, кто принимал участие в этом.

Могу сказать, что стал любить футбол еще больше. Стал еще большим трудоголиком. Все, что ни делается, к лучшему. Эта травма дала мне понять, насколько я люблю футбол. Конечно, тяжело смотреть матчи с трибуны, рвался на поле, сердце стучало очень быстро. Хотелось сыграть, особенно в матчах Лиги чемпионов. Хотел помочь команде любыми способами. Но травма серьезная, поэтому старался себя сдерживать.

Сейчас уже думать не хочется. Я вернулся в общую группу, через специальные игры буду набирать форму и возвращать те навыки, которые были до травмы.

Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.