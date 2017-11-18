Роман Зобнин: "После такого перерыва надо все вспоминать, в принципе я справился"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что после длительного перерыва ему нужно все вспоминать. Он также добавил, что пока рано говорить о том, что красно-белые включились в борьбу за чемпионство.

Напомним, эта встреча стала для 23-летнего Зобнина первой с 5 июня, когда он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0).

– Давно не играл, надо все вспоминать. В принципе я справился, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Зобнин. – Меня все поздравили – ребята, тренер, болельщики. Все прекрасно.

У нас квалифицированные сильные нападающие. Линия атаки одна из лучших в России. С такой атакой мы, конечно, должны забивать. У нас были еще моменты в первом тайме, во втором уже чуть-чуть играли по счету. Замены произошли, мы начали играть в другой футбол. Благодаря Квинси и его потрясающей технике забили два мяча.

Вернулся ли "Спартак" официально в чемпионскую гонку? Не нужно о этом думать. Нужно готовиться к следующему матчу и побеждать в каждой игре. "Зенит", "Арсенал", "Уфа" – для нас неважно. Если будем побеждать, будем считать очки в конце чемпионата.