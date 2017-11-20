Роман Зобнин: "После такого перерыва мне надо было все вспомнить"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что после длительного перерыва ему нужно все вспоминать, тем более, по его словам, он вышел на позицию правого защитника. Кроме того, он подчеркнул, что красно-белые должны играть на победу со всеми соперниками.

Напомним, эта встреча стала для 23-летнего Зобнина первой с 5 июня, когда он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0).

- У меня фантастические ощущения, так как я вернулся на поле. - сказал Зобнин в эфире "8-16". - Я не думал, что выпустят на целый тайм, потому что обещали меньше, но физически я справился. Сначала я немного переживал, ведь долгое время не был в такой атмосфере, а тут был матч с серьезным соперником. Не ожидал, что выйду справа в защите, но раньше играл на этой позиции. Надо было все вспомнить. Все игроки, тренер, болельщики поздравили, все прекрасно.



Боялся ли я столкновений? Таких мыслей не было. Если выходишь в официальном матче, таких мыслей быть не должно. Надо полностью выкладываться на поле, не проигрывать единоборств, идти в стыки, не жалеть ни себя, ни соперника. Пока не знаю, попаду ли я в стартовый состав на матч с "Зенитом", но я готов. Не знаю, на сколько меня хватит. Сначала у нас будет матч с "Марибором". Все зависит от тренера, если он скажет выйти в стартовом составе, то я сыграю.

Думать о чемпионской гонке не надо. Надо готовиться к следующей игре, побеждать в каждой встрече: и с "Зенитом", и с "Арсеналом" или "Уфой". Будем побеждать в каждом матче - будем считать очки в конце чемпионата.