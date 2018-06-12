Роман Зобнин: "Пилипчук очень много помогал "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что тренер Роман Пилипчук многому его научил.

- Это его решение, которое я не могу никак комментировать. Пилипчук очень много помогал команде и мне лично, - приводит "Спорт день за днем" слова Зобнина. - Это футбол, это жизнь, так периодически происходит в командах.



- Про Рауля Рианчо, который вошел в тренерский штаб Карреры, что-то сказать можете?



- Смогу что-то сказать, только поработав с ним.

Напомним, Пилипчук начал работу в "Спартаке" в июне 2016 года, войдя в штаб Дмитрия Аленичева. После отставки российского специалиста в начале сезона-2016/17 он остался работать с Массимо Каррерой.

31 мая 51-летний Пилипчук покинул "Спартак".

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