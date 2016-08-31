Роман Зобнин: "Отставка Аленичева стала шоком"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" отметим, что не ожидал ухода Дмитрия Аленичева с поста главного тренера красно-белых. Также он подчеркнул, что в команде не обсуждали возможное назначение Курбана Бердыева.

– Отставка Аленичева стала шоком?

– Лично для меня – да. Не ожидал. Даже после неудачи против АЕК.

– Как он простился с командой?

– Официально объявили об уходе, а на следующий день весь тренерский штаб приехал. Поблагодарили друг друга и пожелали удачи. После этого уже не общались.

– А ведь мог в "Спартаке" оказаться Бердыев. Понятно, что сейчас это уже пройденный этап, но не верится, что футболисты никак возможный приход Курбана Бекиевича не обсуждали.

– Я уже говорил: мы работали с тренером Каррерой и полностью выполняли его требования. А на слухи внимания не обращали. Если бы была какая-то официальная информация – тогда бы уже и реагировали. (Михаил ГОНЧАРОВ)