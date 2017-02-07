Роман Зобнин: "На сборах нет времени следить за конкурентами"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин признался, что на втором сборе работать гораздо сложнее, чем на первом. Также он отметил, что не следит за тем, как готовятся к возобновлению чемпионата России конкуренты.

– На втором сборе по сравнению с первым тяжелее работать, – цитирует пресс-служба клуба Зобнина. – Стали больше уделять внимания физическим кондициям, стали больше бегать и работать с мячом. Впечатления очень положительные. Все новички хорошего уровня футболисты, мне нравятся. Думаю, они нам помогут в дальнейшем. У них не должно быть проблем с адаптацией. В "Спартаке" всех новичков принимают очень здорово. Когда я приходил в команду, почувствовал тепло от всех футболистов и работников клуба. С приходом новичков конкуренция выросла. Я могу сыграть на трех позициях, но все зависит от того, как я буду себя показывать на тренировках и на играх. Если буду в порядке, то буду играть.

Несмотря на нагрузки, игроки "Спартака" должны показывать свой футбол, свои лучшие качества, поэтому никаких оговорок не должно быть. Для меня очень важно побеждать во всех матчах, даже в товарищеских. Все выкладываются на 200 процентов. Тренер говорит, что мы должны делать все приближенно к официальным матчам – любой пас должны отдавать со 100-процентной уверенностью. Сейчас больше занимаемся тактикой, оттачиваем новые комбинации, делаем что-то новое. Защитники занимаются отдельно, нападающие и полузащита – отдельно.

За матчами "Краснодара", ЦСКА и "Зенита" не слежу. Мы смотрим только на себя. Слежу за своими играми, тренировками. У меня нет времени смотреть на соперников.