Роман Зобнин: "Матчи с "Ростовом" и ЦСКА многое определят"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "Р-Спорт" отметил, что предстоящие матчи с "Ростовом" и ЦСКА крайне важны. По словам хавбек, необходимо набрать очки.

- Предвзято ли вообще судят "Спартак" в чемпионате России? Как вы это видите с поля?

- Что касается моментов со мной. В кубковом матче с хабаровским СКА соперник в подкате сзади с прямой ноги "летит" мне в икру. Я подхожу к судье и спрашиваю: разве это не красная карточка? Он говорит: нет. Я отвечаю: посмотрите повтор потом. В матче с "Уфой" не дали очевидный пенальти в ворота противника. Все все прекрасно видят. Как сказал Денис Глушаков, стыдно, конечно, за все это.

- "Спартак" сыграл уже с "Локомотивом", "Зенитом", "Краснодаром". Впереди "Ростов" и ЦСКА. Какие ожидания?

- Эти матчи многое определят. Если наберем очки в матчах с этими командами, думаю, мы останемся на первом месте. За любого соперника дают три очка - "Томь" это или ЦСКА. В любом матче нам нужно выкладываться по максимуму.