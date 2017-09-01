Роман Зобнин: "Колено не беспокоит. Занимаюсь процентов на восемьдесят от максимума"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, что его восстановление идет по плану. По его словам, болевые ощущения еще сохраняются, но все находится под контролем врачей.

- Как проходит ваше восстановление? Все по плану?

- Да. Колено, слава богу, меня не беспокоит. Занимаюсь процентов на восемьдесят от максимума. Пошла уже завершающая стадия моего восстановления, но все зависит от колена. Если при нагрузках оно будет опухать и не будет давать максимально выкладываться на тренировках, то речи не идет о том, буду ли я играть или нет.

- Сейчас оно не опухает при нагрузках?

- Нет. Пока все хорошо. Каждый день контролирую этот момент. Вообще после тренировок оно должно опухать, потому что сейчас я уже начал прыгать через барьеры. Меня об этом предупредили. Но пока ничего не опухает.

- Болевых ощущений нет?

- Есть. Причем в разных местах, и я всегда говорю о своих ощущениях тренеру Серхио. Мы это все контролируем. Если у меня болит колено – я не делаю какие-то упражнения.

- Вы сейчас восстанавливаетесь в составе сборной России. Почему именно там, а не в клубе?

- Потому что в "Спартаке" я занимался с Серхио, но он уехал в сборную. И чтобы мне не менять всю восстановительную программу с другим тренером, я так решил. Тем более сборная сейчас в Москве. Поэтому никаких проблем нет. Я также занимаюсь с ним в тренажерном зале и на поле. Там хорошие условия. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)