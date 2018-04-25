Роман Зобнин: "Были мысли, что не смогу восстановиться"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин до сих пор боится, что не восстановится до конца после тяжелой травмы. Хавбек порвал крестообразную связку в товарищеском матче Россия - Венгрия 5 июня 2017 года, пропустил Кубок конфедераций и вернулся на поле только в ноябре.

- Мысли, что не смогу восстановиться? Были, посещали, - сказал Зобнин в интервью передачи "География сборной". - Меня они до сих пор посещают, ведь я еще не вернулся на свой уровень, который был в прошлом году. Нужно больше работать, чтобы вернуться. Все эти травмы, мелкие даже, сбивают с игрового ритма, приходится набирать все кондиции заново.