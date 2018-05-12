Роман Зобнин: "Был рад увидеть свою фамилию в составе сборной России"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Динамо" назвал особым свое отношение к предстоящей встрече.

– Первый тур вы пропускали из-за травмы. Обыграть "Динамо" принципиально?

– Это дерби и все такие матчи принципиальны. Три года я был в "Динамо", поэтому особое отношение будет присутствовать. Но ничего сверхъестественного нет.

– Вы говорили, что после травмы еще не можете почувствовать, что полностью восстановились. Черчесов вчера сказал, что напоминаете себя прежнего. Вы полностью вернулись?

– Трудно говорить. Матчи у нас были с соперниками классом ниже. Когда чемпионат мира начнется, надо смотреть, как буду себя показывать.

– Какие были ощущения, когда узнали, что вы в заявке?

– Я был рад увидеть свою фамилию в списке, как и другие игроки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Динамо" пройдет в воскресенье, 13 мая, начало – в 14.00 по московскому времени."СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. ​