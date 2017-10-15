Роман Тугарев - о вызове в основу "Локомотива": "Я счастлив, надо оправдать предоставленный мне шанс"

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев, попавший в основной состав команды на матч 13-го тура чемпионата России против "Уфы", подчеркнул, что постарается оправдать предоставленный ему шанс. Он также добавил, что всегда тренируется с полной самоотдачей.

– Я счастлив! – приводит официальный сайт клуба слова Тугарева. – Мне такой шанс дали – надо его оправдывать!

– Как узнали о приглашении в основу? Сюрприз ли это?

– Я тренируюсь с главной командой со вторника. На неделе мне сказали ехать на игру "Казанки" с "Велесом", а потом возвращаться обратно в Баковку. Тогда и понял, что точно поеду в Уфу с основой.

– С кем тренировались в Баковке? Кто поддержал, поздравил с приглашением в основу?

– С Мишей Лысовым я живу в одной комнате на базе, тренируемся с основной группой. Поддерживают, конечно, все, особенно Никита Медведев – он тоже из Ижевска, мы хорошие друзья. Пока в команде для меня много новых людей, но со временем со всеми найду общий язык! Я всегда тренируюсь с полной самоотдачей, будь это "Казанка", "основа", или мои индивидуальные занятия. Теперь главное – воспользоваться предоставленным мне шансом!

Матч "Уфа" - "Локомотив" пройдет сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.