Роман Шишкин: "Зашел в раздевалку "Локо", со всеми повидался"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России посетовал на ошибки краснодарцев в первом тайме. Также он признался, что старался не думать о том, что противостоит бывшим одноклубникам.

– С какими чувствами выходили на матч против бывшей команды?

– Понятно, что я играл против бывшего клуба. Перед матчем попытался абстрагироваться, понимал, что это непросто, но старался действовать профессионально. Просто выполнял на поле свою работу.

– С кем-то из игроков "Локомотива" сегодня пообщались?

– Да. Практически со всеми. Я ведь всех ребят знаю. Зашел в раздевалку, со всеми повидался, да и во время игры какими-то фразами перекидывались с ребятами.

– В середине матча "Локомотив" перехватил инициативу, несмотря на то что первая половина осталась за "Краснодаром". Что произошло?

– Игра складывалась моментами. Скорее всего, мы неправильно стали действовать, и из-за наших ошибок и обрезов соперник перехватил инициативу. Хорошо, что во втором тайме мы адаптировались и выровняли ситуацию. Эпизодами мы выглядели лучше соперника и создавали моменты и голы.

– В перерыве разговор касался больше психологического плана, а не тактического?

– Не сказал бы, что мы плохо провели первый тайм. Просто из-за своей ошибки попустили гол и во втором тайме постарались исправить ситуацию, гнули свою линию, отсюда и результат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)