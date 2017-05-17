Роман Шишкин: "Я не считаю, что дорога в "Локомотив" для меня закрыта"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин не исключает, что останется в краснодарском клубе. Футболист перешел в "Краснодар" из "Локомотива" в январе на правах аренды до конца сезона-2016/17.

– По истечении арендного договора я должен вернуться в "Локомотив", – цитирует ТАСС Шишкина. – Дальше буду обсуждать с руководством и тренерским штабом свое будущее.

Что касается "Краснодара", то мне здесь очень нравится. У меня сложились хорошие взаимоотношения с руководством клуба, тренерским штабом и игроками. Не исключаю варианта, что могу здесь остаться, но пока ничего конкретного сказать не могу. По условиям арендного соглашения, в конце сезона я должен вернуться в "Локомотив", а там будет видно.

Я не считаю, что дорога в "Локомотив" для меня закрыта. Я на протяжении многих лет выступал за клуб и был действительно счастлив в команде, мы вместе выиграли Кубок России и бронзовые медали чемпионата. Зимой была одна ситуация, сейчас она может измениться, но здесь не все зависит от меня. Посмотрим, как сложится наш разговор с руководством и тренерским штабом.