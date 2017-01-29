Роман Шишкин: "У меня не было сомнений в переходе в "Краснодар"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин, перешедший в клуб на правах аренды из "Локомотива", отметил, что его привлекает стиль игры "быков". По словам 30-летнего россиянина, который сегодня приступит к работе с командой на втором зимнем сборе в Испании, соперникам всегда непросто играть против "Краснодара", потому что команда обладает хорошим подбором сильных игроков, особенно в линии атаки.

– Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз "Краснодар", – приводит ТАСС слова Шишкина. – Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы.

Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой. Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня "Краснодар" – хороший вариант. Надеюсь, и я для него.

"Краснодар" играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом, разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против "Краснодара", потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов.