Роман Шишкин: "Требования у Черчесова высокие – максималист"

Защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин отметил, что Станислав Черчесов – требовательный наставник. По словам игрока, его тренерские методики со временем изменились, но как человек он остался прежним.

– Черчесов – самый строгий тренер в вашей карьере?

– Не люблю это выражение – строгий, суровый... По мне, Черчесов не строгий, а правильный тренер. Если футболист выполняет все требования на поле, вне поля, в коллективе, в быту, тренер чувствует, что этот игрок – профессионал, так что вы будете на одной волне. Требовательный – да. Но в тренировочном процессе: требует, чтобы мы правильно распоряжались мячом, чтобы передачи четкие были. Все это мы прорабатываем, а потом делаем на автомате. Требования у него высокие – максималист.

– В общем, не забалуешь.

– Бывает, перед тренировкой разрядит ситуацию, пошутит. И коллектив воспринимает это хорошо. В быту жестких требований нет: нет такого, например, что к обеду все должны быть в строгое время.

– Вы работали с Черчесовым еще в "Спартаке". Как он изменился за это время?

– Тренировочный процесс изменился. Раньше были другие упражнения, нагрузки. Но Станислав Саламович тренировал много команд, со временем поменялось футбольное мышление. Как человек он абсолютно не изменился.

– Черчесов – хороший психолог?

– Да, он хорошо разбирается не только в игровых качествах футболистов, но и в человеческих. А это самое основное – не просто взять команду и тренировать ее, а понимать, как каждый человек относится к делу. Да и он сам открыт для общения. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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