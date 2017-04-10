Роман Шишкин: "После сезона вернусь в "Локомотив", но буду искать другую команду"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин отметил, что зимой ушел из "Локомотива", потому что в клубе на него не рассчитывали. По словам игрока, после сезона он вернется в Москву, где определится со своим будущим.

- По окончании сезона вернусь из "Краснодара" в "Локомотив", с которым у меня контракт, - приводит пресс-служба "быков" слова Шишкина. - А там уже будем дальше думать о моем будущем. Зимой мне дали понять, что в моих услугах "Локо" не заинтересован. Значит, буду искать другую команду. Но пока об этом не думаю – все мои мысли сейчас о том, как помочь "Краснодару" занять высокое место.