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Роман Шишкин: "После сезона вернусь в "Локомотив", но буду искать другую команду"

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Защитник "Краснодара" Роман Шишкин отметил, что зимой ушел из "Локомотива", потому что в клубе на него не рассчитывали. По словам игрока, после сезона он вернется в Москву, где определится со своим будущим.

- По окончании сезона вернусь из "Краснодара" в "Локомотив", с которым у меня контракт, - приводит пресс-служба "быков" слова Шишкина. - А там уже будем дальше думать о моем будущем. Зимой мне дали понять, что в моих услугах "Локо" не заинтересован. Значит, буду искать другую команду. Но пока об этом не думаю – все мои мысли сейчас о том, как помочь "Краснодару" занять высокое место.

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https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128652

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