Роман Шишкин: "Отсутствие Мамаева - потеря для "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 11 тура премьер-лиги заявил, что отсутствие хавбека Павла Мамаева стало потерей для его команды.

- Было очень много борьбы, - отметил Шишкин. - У нас не удался первый тайм, мы играли не так, как хотели. Во втором тайме из-за своей же ошибки пропустили мяч. Соперник был вынужден сесть в оборону, и позиционными атаками, навалами у нас было несколько моментов, но не забили. Вывод такой, что с такими командами тяжело играть в комбинационный футбол, потому что у них 5 защитников и 2 опорника. Но это не оправдывает нас. Мы играли не так, как хотели, отсюда такой результат.

- Почему сейчас не бьете в "Краснодаре" штрафные? Раньше у вас хорошо получалось.

- У нас и штрафных не было в этом матче. Плюс у нас в команде сейчас много других исполнителей. Сыграл вместо Спаича? Это не было шоком, я уже до этого играл центральным защитником. Тренер имел одним из вариантов поставить меня на ту позицию вместо Спаича, так что удивления не было.

- Девять человек были в сборных. Не было ли такого, что все подошли в разном физическом состоянии к этой игре?

- Основной проблемой это не является. Кто-то устал больше, кто-то устал меньше, но это нас не оправдывает. Я думаю, у нас будет хорошее восстановление. Опять же, по поражению - дело в нашей игре, а не в физическом состоянии.

- Насколько тяжело без Павла Мамаева?

- Это потеря, тем более, Павел в последнее время был в хорошей форме. Но, к сожалению, это жизнь. Как есть, так и есть. Как относится команда к этой ситуации? Никак, это никто не обсуждает. Все узнаем из прессы.

- Мамаев - какой он человек в жизни? Какой характер?

- Насколько я знаю, хороший добрый парень. Сколько у нас складываются взаимоотношения, ничего плохо о нем сказать не могу. (Екатерина Потапова)

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