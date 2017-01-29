Роман Шишкин: "Отнесся к решению "Локомотива" как профессионал"

Защитник Роман Шишкин, перешедший в "Краснодар" из "Локомотива" на правах аренды, отметил, что отнесся к решению железнодорожников как профессионал. В субботу стало известно о том, что 30-летний россиянин продолжит карьеру в "Краснодаре" на правах аренды до конца сезона.

- Отнесся к этому решению как профессионал, - приводит ТАСС слова Шишкина. - В декабре меня уведомили, что я не еду на первый сбор и могу вести переговоры с другими клубами. На меня вышли представители "Краснодара", и мы договорились об аренде до конца сезона.

Меня многое связывает с "Локомотивом": я провел там шесть с половиной лет, выиграл Кубок страны, медали чемпионата России. После аренды вернусь в "Локомотив", а там как сложится, жизнь покажет. Контракт у меня будет действовать еще два года.