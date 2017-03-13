Роман Шишкин: "Могу сыграть на многих позициях. Это не проблема"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что навал железнодорожников в концовке связан с тем, что "быки" из-за травмы потеряли Торнике Окриашвили и остались в меньшинстве. Также он подчеркнул, что ему не важно, на какой позиции играть. В этой встрече Шишкин действовал в опорной зоне.

– В концовке встречи "Локомотив" поджал вашу команду. Это заслуга москвичей или "Краснодар" подсел?

– Скорее всего, это психологический момент, и не стоит забывать, что мы вдесятером доигрывали встречу. Больше акцентированы были на оборону и, в принципе, выдержали.

– Вы сейчас играли по схеме, привычной в "Локомотиве", двумя опорниками, а "Краснодар" раньше играл с тремя центральными защитниками. Готовы к такой схеме, если понадобится?

– Для меня это не проблема. Я могу сыграть на многих позициях. На какое место определит тренер – там и буду приносить пользу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)