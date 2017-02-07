Роман Шишкин: "Если получится сотрудничать с "Краснодаром" в будущем – почему нет"

Новичок "Краснодара" Роман Шишкин подчеркнул в интервью "СЭ", что не исключает вариант с продолжением сотрудничества с "быками" и после полугодичной аренды. Он также отметил, смена клубной прописки была обусловлена необходимостью ухода из "Локомотива".

– С "Краснодаром" обсуждали только краткосрочную перспективу или говорили о возможности дальнейшего сотрудничества?

– Были разные варианты. Остановились на полугодичной аренде. Дальше – посмотрим. Я очень хорошо отношусь к "Краснодару". Если получится сотрудничать в будущем – почему нет. Понравилась атмосфера в коллективе. Русских ребят и раньше почти всех знал. И легионеры адекватные. Общаемся тепло.

– "Краснодар" играет в еврокубках и идет в первой пятерке. "Локомотив" второй сезон подряд, скорее всего, не попадет в Европу. Получается, вы пошли на повышение, изначально сами того не желая?

– Честно, вообще не думал об этом. Причина была в необходимости ухода из "Локомотива", а не в том, кто на каком месте находится. (Дмитрий СИМОНОВ)

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