Роман Широков: "Возобновить карьеру? Я открыт для предложений"

Экс-капитан сборной России Роман Широков подчеркнул, что может возобновить свою карьеру. По словам полузащитника, он открыт к предложениям. Игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь в июле этого года. Последней командой Широкова был ЦСКА, за который он провел девять матчей весной 2016 года.

- Да, исключать, что возобновлю карьеру, нельзя, - приводит "Р-Спорт" слова Широкова. - В данный момент я открыт для предложений, можно обращаться.