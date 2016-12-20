16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Широков: "Возобновить карьеру? Я открыт для предложений"

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Экс-капитан сборной России Роман Широков подчеркнул, что может возобновить свою карьеру. По словам полузащитника, он открыт к предложениям. Игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь в июле этого года. Последней командой Широкова был ЦСКА, за который он провел девять матчей весной 2016 года.

- Да, исключать, что возобновлю карьеру, нельзя, - приводит "Р-Спорт" слова Широкова. - В данный момент я открыт для предложений, можно обращаться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161220/1114031096.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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DR_DRIVE

Ромыч, мы каждую пятницу собираемся с пацанами в спортзале, катаем в мини футбол, 450 рублей час, сумму раскидываем на всех, но я буду платить за тебя. Скорости в нашей игре примерно как в чемпионате России по футболу, если ещё не растерял форму выйди на связь :)))

18:36

kokkk3

Походу у Ромы бабки кончились

18:32

lottar

для Анжи сойдет, аппетиты пусть только поумерит финансовые

18:30

Stevie G 8

Он все еще перспективный?

17:47

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