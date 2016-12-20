Роман Широков: "Возобновить карьеру? Я открыт для предложений"

Экс-капитан сборной России Роман Широков подчеркнул, что может возобновить свою карьеру. По словам полузащитника, он открыт к предложениям. Игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь в июле этого года. Последней командой Широкова был ЦСКА, за который он провел девять матчей весной 2016 года.
- Да, исключать, что возобновлю карьеру, нельзя, - приводит "Р-Спорт" слова Широкова. - В данный момент я открыт для предложений, можно обращаться.
DR_DRIVE
Ромыч, мы каждую пятницу собираемся с пацанами в спортзале, катаем в мини футбол, 450 рублей час, сумму раскидываем на всех, но я буду платить за тебя. Скорости в нашей игре примерно как в чемпионате России по футболу, если ещё не растерял форму выйди на связь :)))
18:36
kokkk3
Походу у Ромы бабки кончились
18:32
lottar
для Анжи сойдет, аппетиты пусть только поумерит финансовые
18:30
Stevie G 8
Он все еще перспективный?
17:47