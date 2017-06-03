Роман Широков: "Судейство в премьер-лиге не хуже, чем раньше"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что резонанс вокруг судейства связан с тем, что сейчас этой теме уделяется больше внимания. По его словам, работа арбитров не хуже, чем была раньше.

– Видите разницу в судействе с сравнении с тем временем, когда играли сами? Кажется, скандалов вокруг арбитров стало намного больше, чем пару лет назад.

– Споры возникали всегда. Вопрос в том, как их воспринимают. Кто-то называет это скандалом, кто-то почти не замечает. В целом же, судейство не хуже, чем было раньше. Просто сейчас этому уделяется куда больше внимания, отсюда и резонанс.

– Видеоповторы облегчат работу рефери?

– Если всем будет лучше, то пусть вводят. Но одно дело, если это определение взятия ворот. А вот в остальном лично я категорически против. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова