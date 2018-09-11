Роман Широков: "Пока "Спартак" не мог выиграть, у меня были медали"

Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков об отношении к московскому "Спартаку", за который выступал в сезоне-2014/15.

– Вы за свою карьеру тоже поменяли много клубов, играли, в том числе, в составах и ЦСКА, и "Зенита", и "Спартака". Слышали в свой адрес слово "предатель"?

– Я переходил из клуба в клуб тогда, когда, заканчивался срок действия моего контракта. Если контракт закончился и есть предложение, которое меня устраивает, то не вижу причин его не принять. И я ни разу не слышал, чтобы меня называли предателем.

– Еще вас называют "хейтером" "Спартака". В частности, после той истории с уходом из клуба...

– Да я же так ничего и не сказал по уходу из "Спартака". Был он и был, просто клуб принял определенные решения, и я – тоже.

– Но говорили, кажется, что ЦСКА и "Зенит" вам нравятся больше.

– Я говорил, что в ЦСКА меня воспитали, а в "Зените" я провел свои лучшие годы. Соответственно, эти команды мне ближе.

– По "Спартаку", получается, ничего такого хорошего сказать нельзя?

– Я и не обязан не говорить ничего хорошего. Если выделять позитив, то это люди, которые там работают. Я все время это повторяю: в "Спартаке" был отличный коллектив: как в команде, так и среди персонала. Еще могу сказать, что после моего ухода в "Спартаке" остался дух победителя, вот они и выиграли чемпионат.

– Другими словами– багаж?

– Примерно. И как только этот дух выветрился, все закончилось... Мне, кстати, говорили некоторые болельщики, что при уходе из клуба надо форточки за собой оставлять открытыми, чтобы дух выветривался (смеется). Кстати, если помните, пока "Спартак" ничего не мог выиграть, у меня все время были медали – то бронза с "Краснодаром", то золото с ЦСКА. (Александр Рогулев)

Полностью интервью с Романом Широковым читайте здесь