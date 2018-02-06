Роман Широков: "Лужники" не уступают стадиону "Краснодара" по комфортности"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что стадион "Краснодара" по инфраструктуре является лучшим в России. Тем не менее, по комфортности он не опережает "Лужники" или "Спартак".

- Стадион "Краснодара" лучший для того, чтобы смотреть футбол? Если брать всю инфраструктуру, то да, наверное, он лучший, - отметил Широков. - Но по комфортности нахождения в чаще, то я не думаю, что "Спартак" или "Лужники" ему уступают.