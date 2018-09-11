Роман Широков: "Ковардаев занимается анализом своей работы"

Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что экс-главный тренер молодежной команды Николай Ковардаев на данный момент занимается анализом работы, которую он проделал на этой должности.

– Судя по интервью Николая Ковардаева, его отставка тоже связана с тем, что вы "копаете" под Хохлова.

– Возможно, это связано у Николая Николаевича, но никак не связано у нас. Причем тут тренер молодежного состава, который продолжает работать в структуре клуба. И как тут можно копать под тренера основного состава – я не понимаю. При том, что результаты "Динамо" совсем не говорят о том, что под него можно и нужно копать. Он спокойно работает.

– Фраза про "системные ошибки" в адрес Ковардаева звучала с вашей стороны?

– Возможно. Но причем тут Ковардаев? Вы же спрашивали про Хохлова.

– Так вся эта тема и началась с интервью Ковардаева. Что вы подразумевали под ошибками?

– Это внутреннее дело клуба. Молодежный состав – это не то место, где главным критерием является турнирная таблица. Главное – развитие игроков и на то недовольство, которое у нас было, Ковардаеву было указано.

– Чем занимается сейчас Ковардаев?

– Анализирует всю ту работу, которую он сам сделал. По итогу он предоставит отчет. Сядем вместе с ним, поговорим и придем к каким-то выводам. Возможно, он вернется обратно.

– Ковардаев говорил, что ему предлагали расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Такое было?

– На данный момент мы ему не предлагали расторжение. Мы не собирались его никуда отправлять, он просто анализирует тренировочный процесс и игру молодежной команды.

– Вы по итогу того интервью встречались с Ковардаевым?

– По итогу интервью Николай Николаевич уехал помогать в сборную. Он же работал на благо страны! Мы не смели его отвлекать от такого важного дела. Занял третье место все-таки. (Александр Рогулев)

Полностью интервью с Романом Широковым читайте здесь