Роман Шаронов: "Соболезнования Нукри. Потерять ребенка - это самое страшное"

Старший тренер молодежной команды "Рубина" Роман Шаронов выразил соболезнования бывшему голкиперу команды Нукри Ревишвили. В среду у футболиста от удара током погибла 9-летняя дочь.

- Узнал о горе, которое произошло у Нукри. Конечно, в шоке, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Шаронова. - Сейчас даже сложно что-то говорить об игре. Все меркнет по сравнению с тем, что произошло. Потерять ребенка – это наверно самое страшное, что может произойти в жизни. Вся наша команда выражает слова поддержки Нукри и его семье.