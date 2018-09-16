Роман Пилипчук: "Спартак"? Я и сегодня ничего плохого не скажу о великой команде и великих болельщиках"

Роман Пилипчук, помощник главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова, в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче седьмого тура чемпионата России. Весной тренер покинул красно-белых, в штабе которых появился незадолго до приглашения Массимо Карреры летом 2016 года.

- Так сложилась жизнь, что я долгое время молчал, но при этом я никогда ничего плохого не говорил о "Спартаке". Я и сегодня ничего плохого не скажу о великой команде и великих болельщиках, - сказал Пилипчук. - Я очень благодарен этой команде, она дала мне жизнь в футболе. С этой командой я выиграл чемпионство и Суперкубок. Сказать, что сегодняшняя победа является для меня чем-то необычным, я не могу. Готовился к этой игре так же, как раньше ко всем матчам чемпионата.

Мы глубоко проанализировали "Спартак", нашли слабые стороны и действовали согласно тому, что требовал главный тренер. Важно, что футболисты согласились с этими рекомендациями.

Мы сыграли компактно в обороне. Анализ игры "Спартака" показал, что команда играет одну и ту же схему 4-3-3, стараясь очень высоко отобрать мяч. Мы понимали, что у "Спартака" будут появляться за спиной большие пространства и зоны. Поэтому выпустили с первых минут Беришу, обладающего высокой скоростью. Мы понимали, что отбирая мяч на своей половине поля и качественно выходя из обороны, будем иметь переходную фазу в своем исполнении очень сильную.

Ко всем командам относишься одинаково, ищешь слабые и сильные моменты соперника, сегодня получилось, эмоции от работы положительные.

Хочу пожелать "Спартаку" добиться поставленных целей. Также хочу извиниться если кого-то обидел. Повторюсь, что благодарен "Спартаку" за все, что он для меня сделал.

У "Ахмата" достаточно квалифицированный главный тренер, который имеет свои идеи и мысли, надеюсь, что шаг за шагом мы будем двигаться выше. "Ахмат" не заслуживает того места, где сейчас находится.