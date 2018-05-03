Роман Пилипчук покинет "Спартак" после сезона

Ассистент главного тренера "Спартака" Роман Пилипчук в заявлении для "СЭ" объявил о том, что после окончания нынешнего сезона покинет красно-белых, с которыми у него истекает контракт. Полностью заявление - здесь.

Пилипчук начал работу в "Спартаке" в июне 2016 года, войдя в штаб Дмитрия Аленичева. После отставки российского специалиста в начале сезона-2016/17 он остался работать с Массимо Каррерой. С итальянцем красно-белые выиграли чемпионат России впервые с 2001 года.

Пилипчук - незаметный герой "Спартака" //

Роман Пилипчук: "Спорим с Каррерой, но последнее слово всегда за ним"