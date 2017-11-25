Роман Пилипчук: "Не думаю, что можно улучшить индивидуальные качества футболиста"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук в интервью для "Футбольной науки" выразил сомнение в том, что можно улучшить индивидуальные качества футболиста, пришедшего в клуб. По словам специалиста, командные взаимодействия приносят гораздо большую пользу.

– Представьте, что вы – главный тренер. Каким образом вы будете улучшать индивидуальные качества футболистов? – вопрос Пилипчуку.

– Если говорить об улучшении качества – к нам в команды приходят футболисты, уже обладающие определенными качествами. Улучшить, наверное, мы их не сможем. Командные взаимодействия принесут больше пользы, чем индивидуальные качества. Я считаю, что правильным будет поместить игрока в тренировочном процессе в ту же среду, в которой он находится в игре.

Я не думаю, что, допустим, нападающего на тренировке нужно заставлять делать то же самое, что делают игроки центральной линии или защитники. Игрока нужно максимально точно "поселить" в ту среду, в которой он находится во время игры.

Совет тем, кто хочет стать тренером? В моей карьере были разные клубы, бывало даже такое, что идешь на тренировку и не знаешь, где будешь тренироваться… Наверное, хочется пожелать, чтобы у тренера для работы было все: и тренировочное поле хорошего качества, и зал теории не хуже, чем у меня сейчас в московском "Спартаке". Конечно, хочется пожелать всем тренерам квалифицированных футболистов, потому что у меня за долгие годы сформировалось такое мнение: можно обладать очень большими знаниями, но если у тебя при этом нет определенных исполнителей, чтобы воплотить в жизнь какие-то свои игровые идеи, это будет сделать тяжело.