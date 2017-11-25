Роман Пилипчук: "Каррера не стесняется говорить об индивидуальных ошибках"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук в интервью для "Футбольной науки" подчеркнул, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера на теоретических занятиях уделяет большое внимание обороне. При этом итальянский специалист не стесняется говорить об индивидуальных ошибках.

– Когда вы готовите теоретическое занятие, разбираете игру соперника, разбираете свою игру? - вопрос Пилипчуку.

– Мы проводим анализ своей игры, Массимо обязательно делает акцент на ошибках, которые совершила команда…

– Больше позитива в этом разборе, или указаний на ошибки?

– Массимо проводит анализ, и потом мы обсуждаем как позитивные, так и отрицательные моменты. Больше всего мы уделяем внимания обороне.

– Что больше нравится игрокам: когда корректируют их ошибки, или когда на разборах больше позитива?

– Игроки, естественно, различаются и менталитетом, и всем, но мой опыт говорит, что игрокам не нравится слушать о своих индивидуальных ошибках, когда они сидят в одном зале все вместе. Наверное, каждый бы хотел слышать, какие ошибки допустил, в каких-то индивидуальных беседах. Особенно иностранцам – им не хочется выслушивать это в присутствии всех.

– Вы с Каррерой обращаете на это внимание, или все же какие-то индивидуальные ошибки затрагиваются?

Индивидуальные ошибки Массимо затрагивает, причем не стесняется об этом говорить, подтверждает это видеоэпизодами, говорит, как нужно было поступить, чтобы не совершить эту ошибку.