Роман Пилипчук: "Анализировать игру – нелегкая работа нелегкая. Много времени проводишь за компьютером"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" в интервью "Футбольной науке" подчеркнул, что анализ игры соперника в среднем у него занимает три-четыре дня. По словам специалиста, это нелегка работа.

– Сегодня на первый план выходит "Зенит". Сколько времени в день необходимо уделять анализу игры – своей команды, соперника? – вопрос Пилипчуку.

– Трудно сказать. Обычно я просматриваю две-три игры. Если играем домашнюю игру, как будем с "Зенитом", я просматриваю две-три выездных игры "Зенита", сравниваю составы, сравниваю концепцию игры. Если менялась тактика в определенных играх, мы делаем акцент на это. Дня три-четыре занимает у меня все, плюс большой акцент мы делаем на стандартные положения соперника. Я их изучаю и пытаюсь донести это до Массимо, который потом принимает решение, как мы будем играть, какую концепцию будем использовать…

Работа нелегкая. Очень много проводишь за компьютером, но в этом плане, как мне кажется, в моем распоряжении один из лучших компьютерных кабинетов в стране, который мне предоставил клуб. Новые технологии, новые программы, в которых я могу работать, анализировать… Работа достаточно объемная, и зачастую устаешь от того, что долго сидишь и смотришь видео, долго анализируешь.