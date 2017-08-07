Роман Павлюченко: "За чемпионство будут бороться пять команд"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" назвал пятерку претендентов на победу в чемпионате России. По его мнению, сейчас пока рано делать какие-либо выводы по поводу того, кто станет чемпионом.

– "Зенит" – главный фаворит чемпионата?

– Как можно делать такие выводы, когда прошло всего четыре тура? Очевидно, что за золото будут бороться пять команд – "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар". Надеюсь, "Спартак" сумеет отстоять титул. По крайней мере, искренне ему этого желаю.

Полностью интервью Павлюченко //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"