04:58 | Футбол — РФПЛ

Роман Павлюченко: "За чемпионство будут бороться пять команд"

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Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" назвал пятерку претендентов на победу в чемпионате России. По его мнению, сейчас пока рано делать какие-либо выводы по поводу того, кто станет чемпионом.

– "Зенит" – главный фаворит чемпионата?

– Как можно делать такие выводы, когда прошло всего четыре тура? Очевидно, что за золото будут бороться пять команд – "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар". Надеюсь, "Спартак" сумеет отстоять титул. По крайней мере, искренне ему этого желаю.

Полностью интервью Павлюченко //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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футбол>2018

Ну с чемпионов все уже ясно!!Борьба пойдет за 2 и 3 места!!!

08:26

Cheremis57

Все эти команды играют на три фронта! Может кто-то из них быстренько сольёт КР, чтобы игралось легче!! А вот "Рубину" и все карты в руки!!! Дзагоев оказался плохим прогнозистом, "Рубин" уже в четвёртом туре положил на лопатки серебрянного призёра прошлого сезона на его поле!!!! Скорее всего за золото будут бороться "Рубин" и "Зенит"!

08:07

igogohruhru

A Арарат?

08:07

Vittorio-049

Ещё один фантазёр

07:35

kyusark

Категоричное заявление .Но не объективное.

07:28