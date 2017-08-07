Роман Павлюченко: "За чемпионство будут бороться пять команд"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" назвал пятерку претендентов на победу в чемпионате России. По его мнению, сейчас пока рано делать какие-либо выводы по поводу того, кто станет чемпионом.
– "Зенит" – главный фаворит чемпионата?
– Как можно делать такие выводы, когда прошло всего четыре тура? Очевидно, что за золото будут бороться пять команд – "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар". Надеюсь, "Спартак" сумеет отстоять титул. По крайней мере, искренне ему этого желаю.
Полностью интервью Павлюченко //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
футбол>2018
Ну с чемпионов все уже ясно!!Борьба пойдет за 2 и 3 места!!!
08:26
Cheremis57
Все эти команды играют на три фронта! Может кто-то из них быстренько сольёт КР, чтобы игралось легче!! А вот "Рубину" и все карты в руки!!! Дзагоев оказался плохим прогнозистом, "Рубин" уже в четвёртом туре положил на лопатки серебрянного призёра прошлого сезона на его поле!!!! Скорее всего за золото будут бороться "Рубин" и "Зенит"!
08:07
igogohruhru
A Арарат?
08:07
Vittorio-049
Ещё один фантазёр
07:35
kyusark
Категоричное заявление .Но не объективное.
07:28