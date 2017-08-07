Роман Павлюченко: "В воскресенье просто был день "Зенита". Что ни удар, то гол"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" отметил, что в воскресенье просто был день "Зенита", поэтому сине-бело-голубые в матче 4-го тура чемпионата России разгромили красно-белых (5:1). Тем не менее он отдал должное взаимодействию игроков питерской команды.
– Бывают матчи, когда залетает все, - отметил Павлюченко. - В воскресенье просто был день "Зенита". Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.
– До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.
– Это точно. "Спартак" спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме "Зенит" выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.
Полностью интервью Павлюченко //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
bond1951
и жалкий лепет оправданья ...............
08:19
Vittorio-049
"Народные", - сами себе придумали :) Отстойник полнейший
07:37
fedor pavlovitsh
Спартак и Зенит по игровому потенциалу это земля и небо. Две голевые передачи Дриусси, игра Паредес. Это другая планета. Поэтому и заиграл наше талантище Кокорин, стал раскрываться Кузяев и другие. Этот Зенит - другой уровень. То ли еще будет.....
07:22