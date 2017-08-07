Роман Павлюченко: "В воскресенье просто был день "Зенита". Что ни удар, то гол"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" отметил, что в воскресенье просто был день "Зенита", поэтому сине-бело-голубые в матче 4-го тура чемпионата России разгромили красно-белых (5:1). Тем не менее он отдал должное взаимодействию игроков питерской команды.

– Бывают матчи, когда залетает все, - отметил Павлюченко. - В воскресенье просто был день "Зенита". Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.

– До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.

– Это точно. "Спартак" спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме "Зенит" выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"