03:37 | Футбол — РФПЛ

Роман Павлюченко: "В воскресенье просто был день "Зенита". Что ни удар, то гол"

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Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" отметил, что в воскресенье просто был день "Зенита", поэтому сине-бело-голубые в матче 4-го тура чемпионата России разгромили красно-белых (5:1). Тем не менее он отдал должное взаимодействию игроков питерской команды.

– Бывают матчи, когда залетает все, - отметил Павлюченко. - В воскресенье просто был день "Зенита". Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.

– До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.

– Это точно. "Спартак" спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме "Зенит" выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.

Полностью интервью Павлюченко //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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bond1951

и жалкий лепет оправданья ...............

08:19

Vittorio-049

"Народные", - сами себе придумали :) Отстойник полнейший

07:37

fedor pavlovitsh

Спартак и Зенит по игровому потенциалу это земля и небо. Две голевые передачи Дриусси, игра Паредес. Это другая планета. Поэтому и заиграл наше талантище Кокорин, стал раскрываться Кузяев и другие. Этот Зенит - другой уровень. То ли еще будет.....

07:22