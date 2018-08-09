Роман Павлюченко: "В "Локо" Смолов может забивать больше голов, чем в "Краснодаре"

Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Роман Павлюченко выразил уверенность, что форвард Федор Смолов, сменивший сегодня "Краснодар" на красно-зеленых, сможет забивать за столичную команду даже больше, чем за южную. По его словам, 28-летний Смолов выбрал правильную команду для своего прогресса.

– Смолов правильно поступил, что перешел в "Локомотив". Думаю, ему необходима смена обстановки, чтобы получить эмоциональный всплеск, – сказал Павлюченко. – "Локомотив", пожалуй, более амбициозная команда, которой предстоит выступление в Лиге чемпионов. Надеюсь, Федор в таких условиях вновь начнет расти как футболист. Да, Смолов значительно повысил свой уровень за годы, проведенные в "Краснодаре", но по его выступлениям на ЧМ-2018 и по первым турам РПЛ было заметно, что он перестал прогрессировать, может, даже, начал сдавать как бомбардир. Трудно сказать, получится у Федора в новой команде или нет, но он способен забивать за "Локо" даже больше, чем за "быков".

– Выступление в Лиге чемпионов – шанс для Смолова обратить на себя внимание европейских клубов?

– Не думаю, что Смолов переходил исключительно из-за Лиги чемпионов. Как я уже говорил, "Локомотив" – более серьезная команда. "Краснодар" тоже ставит перед собой высокие задачи, но для их достижения команде Сергея Галицкого постоянно чего-то не хватает. С железнодорожниками у Федора гораздо выше шансы стать чемпионом страны, он ведь и этого наверняка хочет. (Иван ТОРОПЦЕВ)