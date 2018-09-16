Роман Павлюченко уверен, что "Спартак" победит "Ахмат". И объяснил, почему

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко отметил, что в матче чемпионата России с "Ахматом" красно-белым будет трудно, но он ожидает победы.

– Я уверен, что "Спартак" сегодня победит. Команда играет дома. При всем уважении к "Ахмату", красно-белые обязаны выигрывать. Будет трудно, но придет полный стадион и плюс сегодня спартаковская погода, поэтому жду победы, – сказал Павлюченко. (Елена Григорьевская)

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)