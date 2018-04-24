Роман Павлюченко: "У игроков "Локомотива" чувствуется нервозность, но я в них уверен"

Бывший нападающий "Локомотива" и "Спартака" Роман Павлюченко заявил, что у железнодорожников, как у самой стабильной команды сезона РФПЛ, есть все шансы стать чемпионом России. Форвард отметил, что сейчас у игроков чувствуется нервозность после двух ничьих подряд.

– Если брать в расчет весь чемпионат, то "Локомотив", наверное, единственный клуб, который шел ровно. Он достаточно хорошо сыграл со своими конкурентами "Зенитом" и "Спартаком", - сказал в эфире программы "Футбол России" Павлюченко. - Сейчас у команды две ничьи подряд, у игроков чувствуется нервозность, но я почему-то уверен в "Локомотиве". Все же там не два-три очка отрыв, а больше. У них еще есть право на ошибку. Думаю, Юрий Палыч соберет игроков, и "Локомотив" никому не отдаст чемпионство.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. На счету его ближайшего преследователя – ЦСКА - 51 балл.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу