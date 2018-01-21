Роман Павлюченко: "Спартак" - моя команда навсегда. Он догонит "Локо"

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко подчеркнул, что по-прежнему болеет за красно-белых, в составе которых выступал с 2003 по 2008 год. По мнению 36-летнего форварда, "Спартак" способен отыграть 8-очковое отставание от лидирующего в таблице "Локомотива".

– Вы поиграли и за "Спартак", и за "Локо", который сейчас лидирует в чемпионате. За кого болеете в сезоне?

– Однозначно за "Спартак". О-дно-зна-чно. "Спартак" – моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.

– Смогут спартаковцы отыграть восемь очков?

– "Спартак" догонит "Локо", я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв. (Андрей СИЗЯКИН)

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