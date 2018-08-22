Роман Павлюченко: "Сейчас с игроками сборной происходит примерно то же, что с нами в 2008 году"

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко признался, что считал нападающего "Зенита"​ Артема Дзюбу моложе. Сегодня, 22 августа, форварду исполняется 30 лет.

- Я думал, что ему всего 25 лет, – цитирует "Московский комсомолец" Павлюченко. – Очень рад, что у Артема все получается. Знаю давно: он всегда был весельчаком. Если у Дзюбы и бывает плохое настроение, то раза два в году. Такой характер, наверное, и помогает ему достичь результата. Приходилось мне играть против него. Конечно, соперники опасались Артема. Он габаритный, нестандартный футболист. Сейчас с игроками сборной происходит примерно то же, что с нами в 2008 году после того "бронзового" Евро. Все узнают на улицах, фотографируются, это здорово. Пусть Артем продолжает в том же духе...