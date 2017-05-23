Роман Павлюченко: "Продолжу ли карьеру? Пока ничего не могу сказать". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Павлюченко: "Продолжу ли карьеру? Пока ничего не могу сказать"

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Нападающий Роман Павлюченко, который решил не продлевать контракт с "Уралом", пока не готов говорить о дальнейшем развитии его карьеры.

 
Роман ПАВЛЮЧЕНКО (справа).Павлюченко покидает "Урал"

Ранее президент екатеринбуржцев Григорий Иванов сообщил "СЭ", что 35-летний форвард покинет клуб из-за семейных обстоятельств.

- Принял решение вернуться в Москву по семейным обстоятельствам, - сказал Павлюченко. - А по поводу продолжения карьеры пока ничего не могу ничего сказать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В минувшем сезоне 35-летний футболист провел за "Урал" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

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