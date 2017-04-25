Роман Павлюченко: "Посмотрим матч "Спартак" - "Урал" с Глушаковым"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что соперник, скорее всего, побежит в атаку. Однако, по словам форварда, у екатеринбургского клуба хорошая оборона и быстрая контратака.

Напомним, что судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным: Еськов удалил трех игроков "Урала". "СЭ" вел трансляцию матча, а также разобрал спорные моменты.

– Что касается моего удаления в предыдущем матче, то если вернуться назад и знать, что в итоге произошло, то я бы даже не подходил к этому эпизоду в район ближе 15 метров, – отметил Павлюченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Это были эмоции. Игра. Каждому не хочется проигрывать. Но я был не прав. Я бы не повторил вновь такую ситуацию.

– Как психологически команда себя чувствует?

– В принципе все нормально. Да, мы потеряли основных игроков, но их есть кому заменить. Что тут поделать? Это футбол, всякое бывает. Тренер найдет игроков. Не вижу в этом больших проблем.

– Какая тактика будет на игру?

Думаю, "Спартак" будет играть первым номером. Соперник играет дома. Будет много болельщиков. Не был на установке, не знаю, что говорил тренер. Думаю, будем играть от обороны на контратаках. Все-таки "Спартак" пойдет вперед – им надо забивать и выигрывать. Посмотрим. Мы умеем выбегать в контратаку.

– На острие сегодня у "Спартака" будет Мельгарехо.

– Знаю его еще по "Кубани". Это хороший футболист, который может и пробить, и убежать. У него хорошая скорость. Группа атаки у соперника по-прежнему очень серьезная. Но по последним играм мы тоже хорошо обороняемся. Мельгарехо будет тяжело.

– С кем будете смотреть матч?

– Жду Дениса Глушакова, который тоже плохо ведет себя на футбольном поле. Вместе будем сидеть и смотреть.

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.



