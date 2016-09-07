Роман Павлюченко подрался на одной из дорог Екатеринбурга

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко, ныне выступающий за "Урал", стал участником конфликта на одной из екатеринбургских дорог. У Павлюченко, который ехал на автомобиле Porsche Panamera, произошла перепалка с одним из участников дорожного движения.

– Дело было в понедельник – я после работы ехал домой по Жукова в сторону Челюскинцев. Обратил внимание, что белый Porsche Panamera подрезал какой-то небольшой автомобиль типа Golf, - приводит портал Е1.RU слова одного из очевидцев инцидента. – Не знаю, что они не поделили до этого. После этого Panamera встал в центральный ряд – видимо, он собирался ехать прямо. Затор, все друг к другу жались. И что-то они не поделили с водителем ВАЗа. Они вышли, поговорили и свернули налево на Челюскинцев.

В итоге оба автомобиля припарковались у обочины и продолжили разборки.

– Все я не видел, но в итоге они помахали руками, ногами чуть попинали друг друга, поматерились. Дракой это назвать нельзя – просто попихались. К ним подошёл я и еще один мой товарищ. Разняли их. Мы посоветовали Роме не портить имидж клуба, сесть и поехать. Он улыбнулся, кивнул и сел в машину, – рассказал еще один очевидец конфликта.

В "Урале" отметили, что еще не в курсе этого инцидента. Фото ЗДЕСЬ