Роман Павлюченко подрался на одной из дорог Екатеринбурга

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко, ныне выступающий за "Урал", стал участником конфликта на одной из екатеринбургских дорог. У Павлюченко, который ехал на автомобиле Porsche Panamera, произошла перепалка с одним из участников дорожного движения.
– Дело было в понедельник – я после работы ехал домой по Жукова в сторону Челюскинцев. Обратил внимание, что белый Porsche Panamera подрезал какой-то небольшой автомобиль типа Golf, - приводит портал Е1.RU слова одного из очевидцев инцидента. – Не знаю, что они не поделили до этого. После этого Panamera встал в центральный ряд – видимо, он собирался ехать прямо. Затор, все друг к другу жались. И что-то они не поделили с водителем ВАЗа. Они вышли, поговорили и свернули налево на Челюскинцев.
В итоге оба автомобиля припарковались у обочины и продолжили разборки.
– Все я не видел, но в итоге они помахали руками, ногами чуть попинали друг друга, поматерились. Дракой это назвать нельзя – просто попихались. К ним подошёл я и еще один мой товарищ. Разняли их. Мы посоветовали Роме не портить имидж клуба, сесть и поехать. Он улыбнулся, кивнул и сел в машину, – рассказал еще один очевидец конфликта.
В "Урале" отметили, что еще не в курсе этого инцидента. Фото ЗДЕСЬ
КолобокКолобков
Быдло,даже одев бутсы остается быдлом...
19:58
Headliner85
"Как стало известно из источника, Роман Павлюченко попытался подраться с оппонентом, но за 45 минут ни разу по нему не попал и в перерыве был заменен"
19:43
Cantona~~
Это Россия, нет проблем. Не бухой за рулем, ФСБ ручное не вызывал, не к чему придраться, молодец Рома.
19:39
Ботаникум
Рома, он что, ПРОСНУЛСЯ и.... пришёл в себя на проезжей части, да ещё и за "рулидзе"???........
19:39
Константин Срулевич Наумов
А я продал машину. Честно говоря, страшно ездить, когда кругом одни отморозки на поршах и ВАЗах...
19:37
баламошка
Вот это новость, вот это я понимаю! Мы это дело любим, когда побольше вонищи) Правда, всё покрыто мраком и непонятно кто в чём виноват, но всё равно, главное, что смрадом свежим пахнуло.
19:37
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
EstMaza, в Англии того, кто подрезает, на твою готовую ЗП бы уже оштрафовали и возможно дали пару суток для профилактики. вчера как раз с подобным удодом арой на кредито-солярисе общался. ездят вообще поперек дороги, клоуны и никто им никаких штрафов не выписывает.
19:26
Митяй Антибомж
Молодец, Рома! Это вам не Широков пустозвон, Пав и на деле могёт!
19:25
Hummel
Заметка вообще ни о чем. Ничего не понятно. Как можно уже кого-то хвалить или ругать?
19:24
James Gang
Павлюк на фото такой Бэтмен, только маски на лицо не хватает :)
19:19
BT1979
Такси "Химмаш" - следующее место работы.
19:11
waleriy
Молодец пав
19:07
Thomas_Boy
Все правильно сделал.
19:02
knyaz boltconskiy
бык колхозный
18:58
EstMaza
В Англии бы он так побыковал. Живо бы приструнили.
18:57