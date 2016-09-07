18:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Павлюченко подрался на одной из дорог Екатеринбурга

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко, ныне выступающий за "Урал", стал участником конфликта на одной из екатеринбургских дорог. У Павлюченко, который ехал на автомобиле Porsche Panamera, произошла перепалка с одним из участников дорожного движения.

– Дело было в понедельник – я после работы ехал домой по Жукова в сторону Челюскинцев. Обратил внимание, что белый Porsche Panamera подрезал какой-то небольшой автомобиль типа Golf, - приводит портал Е1.RU слова одного из очевидцев инцидента. – Не знаю, что они не поделили до этого. После этого Panamera встал в центральный ряд – видимо, он собирался ехать прямо. Затор, все друг к другу жались. И что-то они не поделили с водителем ВАЗа. Они вышли, поговорили и свернули налево на Челюскинцев.

В итоге оба автомобиля припарковались у обочины и продолжили разборки.

– Все я не видел, но в итоге они помахали руками, ногами чуть попинали друг друга, поматерились. Дракой это назвать нельзя – просто попихались. К ним подошёл я и еще один мой товарищ. Разняли их. Мы посоветовали Роме не портить имидж клуба, сесть и поехать. Он улыбнулся, кивнул и сел в машину, – рассказал еще один очевидец конфликта.

В "Урале" отметили, что еще не в курсе этого инцидента. Фото ЗДЕСЬ

 

Дополнительная информация

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-451546.html

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КОММЕНТАРИИ (15)
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КолобокКолобков

Быдло,даже одев бутсы остается быдлом...

19:58

Headliner85

"Как стало известно из источника, Роман Павлюченко попытался подраться с оппонентом, но за 45 минут ни разу по нему не попал и в перерыве был заменен"

19:43

Cantona~~

Это Россия, нет проблем. Не бухой за рулем, ФСБ ручное не вызывал, не к чему придраться, молодец Рома.

19:39

Ботаникум

Рома, он что, ПРОСНУЛСЯ и.... пришёл в себя на проезжей части, да ещё и за "рулидзе"???........

19:39

Константин Срулевич Наумов

А я продал машину. Честно говоря, страшно ездить, когда кругом одни отморозки на поршах и ВАЗах...

19:37

баламошка

Вот это новость, вот это я понимаю! Мы это дело любим, когда побольше вонищи) Правда, всё покрыто мраком и непонятно кто в чём виноват, но всё равно, главное, что смрадом свежим пахнуло.

19:37

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

EstMaza, в Англии того, кто подрезает, на твою готовую ЗП бы уже оштрафовали и возможно дали пару суток для профилактики. вчера как раз с подобным удодом арой на кредито-солярисе общался. ездят вообще поперек дороги, клоуны и никто им никаких штрафов не выписывает.

19:26

Митяй Антибомж

Молодец, Рома! Это вам не Широков пустозвон, Пав и на деле могёт!

19:25

Hummel

Заметка вообще ни о чем. Ничего не понятно. Как можно уже кого-то хвалить или ругать?

19:24

James Gang

Павлюк на фото такой Бэтмен, только маски на лицо не хватает :)

19:19

BT1979

Такси "Химмаш" - следующее место работы.

19:11

waleriy

Молодец пав

19:07

Thomas_Boy

Все правильно сделал.

19:02

knyaz boltconskiy

бык колхозный

18:58

EstMaza

В Англии бы он так побыковал. Живо бы приструнили.

18:57

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Материалы других СМИ