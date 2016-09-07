Роман Павлюченко: "Никакой драки на дороге не было. Решили все словесно"

Футболист "Урала" Роман Павлюченко рассказал об инциденте, который произошел с ним на одной из дорог Екатеринбурга. Ранее появилась информация о том, что бывший футболист сборной России стал участником дорожного конфликта.

– О причинах того, что произошло в понедельник, могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я ему, – приводит слова Павлюченко официальный сайт "Урала". – Да, вышли из машин, поругались немного. Но никакой драки, о чем многие пишут, не было! Решили все словесно, может, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился. Мне очень жаль, что так произошло. Обидно, что из этого пытаются делать какой-то скандал. Хочу извиниться за эту ситуацию перед клубом и его болельщиками!