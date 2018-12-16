Роман Павлюченко: "Недавно видел Саенко - он выглядел, как бомж"

Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко заявил, что недавно виделся со своим бывшим одноклубником полузащитником Иваном Саенко.

- Помню историю с этим... Саенко! – сказал Павлюченко в эфире канала "Матч Премьер". – Лучший друг сказал: "Давай, вложи деньги в Африке". В поля какие-то, да? Все, что заработал, да еще позанимал кучу, миллионы долларов вложил. И этот друг его взял и кинул.

Он предлагал бизнес сумасшедший. Посмотри в Ютубе, как Саенко прилетает на самолете, как африканцы носят его на руках. Потом его обманули, и все. Я его не так давно видел. Он выглядел, как бомж. Не знаю, может, сейчас у него все хорошо.

Напомним, Саенко выступал за "Спартак" с 2008 по 2010 год.

"Не так давно его видел. Он выглядел, как бомж". Как Саенко прогорел в Африке