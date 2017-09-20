Роман Павлюченко: "На Кокорине держится игра "Зенита"

Нападающий московского "Арарата" Роман Павлюченко считает форварда Александра Кокорина лидером нынешнего "Зенита"​. По его мнению, главный тренер Роберто Манчини помог раскрыться игроку.

- Команда заиграла в тот футбол, который Кокорину нужен – быстрый, - сказал Павлюченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Практически новый "Зенит" мы сегодня видим - много молодых игроков в составе. Может быть это и повлекло то, что Кокорин забивает. Если брать игру "Зенита" сейчас, то Кокорин является лидером, на котором держится вся игра и атакующие действия. Главный тренер нашел правильные слова или тактику для Кокорина, и игрок раскрывается. Саша понимает, что он лидер, и это помогло ему раскрепоститься.